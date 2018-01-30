Пучдемон не смог вступить в должность

Конституционный суд Испании отказался пересмотреть решение относительно Карлеса Пучдемона. 27 января его члены выступили против того, чтобы бежавший в Бельгию экс-глава автономии занял пост председателя правительства дистанционно. Суд настаивает на том, чтобы политик явился в парламент региона, предварительно получив на это разрешение Верховного суда.

Во вторник председатель парламента Каталонии Роже Торрен перенес запланированные дебаты по кандидатуре Пучдемона. Он заверил, что не станет предлагать других претендентов.

"Я думаю, это оптимальное решение, - говорит представитель партии спикера "Левые республиканцы Каталонии" Сержи Себриа, - потому что глава правительства Пучдемон обратился к нему с просьбой защитить его права и предоставить соотвествующие гарантии в случае выступления в парламенте".

Решение Торрена не встретило поддержки среди членов партии самого Пучдемона - "Вместе за Каталонию". При этом альтернативные левые его шаги поддержали: "Мы позитивно оцениваем этот шаг спикера парламента, поскольку его цель не подставлять под удар народную ассамблею Каталонии и избежать повторного применения 155-й статьи конституции, - говорит Элисенда Аламани из коалиции «Общая Каталония», - подобные действия пользуются поддержкой всех политических партий".

"Решение спикера парламента Каталонии отложить вступление в должность нового главы правительства усиливает неопределенность и ожидания в обществе, - передает из Барселоны наш специальный корреспондент Кристина Хинер, - представители ряда парламентских фракций обратились к юристам с просьбой разработать программу последующих действий".

Между тем сотни человек вышли во вторник на улицы Барселоны в знак протеста против препятствий, чинимых властями Испании на пути Пучдемона. Многие надели на лица маски каталонского лидера и принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости.

Во время акции демонстранты скандировали: "Свободу политическим заключенным", "Пучдемон - наш председатель", "Вон отсюда, испанское правосудие"! Карлес Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.