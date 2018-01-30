В парламенте Каталонии пройдут дебаты по кандидатуре Пучдемона

В парламенте Каталонии пройдут дебаты по кандидатуре Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии. На территории Испании действует ордер на арест политика, который в настоящее время находится в Бельгии. Прокуратура королевства обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате после попытки добиться независимости Каталонии. Если Пучдемон вернется в Испанию, его могут задержать. Так что шансов на то, что Пучдемон явится на заседание немного.

Ранее сторонники Пучдемона предлагали, чтобы процедура его вступления в должность главы автономного правительства была реализована дистанционно либо через представителя. С такой постановкой вопроса не согласны Мадрид и Конституционный суд страны. У парламента Каталонии есть два месяца на избрание нового лидера. В противном случае палата автоматически будет распущена, назначат внеочередные выборы.