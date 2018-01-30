Кровавое голубое суперлуние

На ночь с 30 на 31 января 2018 г. выпадает редкое астрономическое событие: сочетание полного лунного затмения, суперлуния и "голубой Луны". Совпадение этих трех явлений в последний раз имело место в 1866 г.

Полное затмение смогут наблюдать жители Заполярья, Сибири, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Австралии, Аляски и западной Канады. Оказавшись в тени Земли, Луна становится темно-красной, "кровавой".

Ноа Петро, научный сотрудник Центра космических полётов Годдарда: "Луна будет казаться очень большой на небе. Где-то на 14% больше и, соответственно, почти на 30% ярче, чем обычная полная луна. То есть это очень заметное явление".

Луна будет находится на ближайшем к Земле расстоянии – в перигее. Это явление называется зимним суперлунием.

Кроме того это будет уже вторым полнолунием в январе. Второе полнолуние месяца принято называть "голубой Луной".