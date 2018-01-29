Земан, Бабиш и Евросоюз

"Главным другом Москвы в Евросоюзе" называют избранного на второй срок президента Чешской республики. Милош Земан предлагал провести референдум о членстве страны в ЕС и НАТО, уточнив, правда, что не хочет её выхода из Союза.

Сформировать правительство он поручил главе победившей на парламентских выборах популистской партии "Акция недовольных граждан" Андрею Бабишу, который в понедельник приехал в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии.

«Бабиш — слегка менее антиевропейский деятель, чем Земан, - сказал сотрудник Свободного университета Брюсселя Жан-Мишель Де Вэль. - В Брюсселе он говорит то, что Юнкеру хочется услышать. Настоящая политика создаётся не здесь».

Бабиша обвиняют в злоупотреблении субсидиями ЕС. Этот миллиардер считает, что Евросоюз должны делать сильным скорее национальные государства, чем централизованные органы власти. Он говорит, что Брюссель не вправе навязывать Праге квоты на прием беженецев.

«Евросоюз не позволяет странам менять миграционную политику в соответствии с результатами выборов в них, - продолжал Де Вэль. - Чешской Республике придётся выполнить ряд треований, но я не думаю, что это сильно изменит ситуацию».

Чешское руководство заявил, что в борьбе за ограничение притока мигрантов в Европу оно будет искать союзников среди других стран ЕС. Прежде всего это члены Вышеградской группы, теперь и Австрия, где на выборах победила консервативная партия, которую возглавляет Себастьян Курц.