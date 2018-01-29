Бои за Аден: аравийская коалиция призывает к диалогу

Во временной йеменской столице - Адене не прекращаются ожесточённые бои сторонников независимости Южного Йемена – отрядами Переходного совета - и правительственных сил – президенстской гвардии.
Жертвами столкновений стали по меньшей мере 24 человека – сообщает AFP. Десятки людей, многие из которых – мирные жители, – получили ранения. С призывом прекратить огонь к противоборствующим лагерям обратилась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая выступает на стороне йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади. При этом представители коалиции подчеркнули, что «законному правительству следует прислушаться к требованиям сепаратистов».
Стычки в Адене между бывшими союзниками в борьбе против повстанцев-хуситов вспыхнули в воскресенье после того, как местные власти запретили проведение антиправительственных манифестаций.
В ответ на это отряды Переходного совета, которых поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, захватили ряд госучреждений, а силовики перекрыли въезды в город и вывели на улицы тяжёлую военную технику.