Сезон карнавалов открыт

Открылся сезон карнавальных гуляний, предваряющих начало поста в католической традиции. В США самые красочные шествия проходят в Новом Орлеане. Здесь с 1983 года также проводится парад с участием детей. В воскресенье свои костюмы показали 300 малышей

В парагвайском Энкарнасьоне, несмотря на дождь, посмотреть на карнавал на набережной Костанера вновь собрались тысячи человек. Энкарнасьон считается карнавальной столицей Парагвая.

В Аргентине самый масштабный карнавальный праздник начался в городе Гуалегуайчу на границе с Уругваем. 15 тысяч человек пришли посмотреть на соревнования танцевальных коллективов, победитель которых будет выбран 24 февраля.

В Италии первые карнавльные шествия состоялись в субботу. Самый знаменитый в стране и один их старейших в мире карнавалов проходит в Венеции в течении 18 дней. Ежегодно город в дни карнавала посещают порядка трех миллионов человек.

Празднования по традиции завершаются в так называемый "жирный вторник", который в этом году выпадает по католическому календарю на 13 февраля.