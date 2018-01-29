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На Паралимпийские игры под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК)продлил санкции в отношении РФ. Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане только в нейтральном статусе и под флагом МПК

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На Паралимпийские игры под нейтральным флагом

На Паралимпийские игры под нейтральным флагом
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Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России.

Российские паралимпийцы все же смогут выступить на предстоящих Играх в Пхёнчхане, но в нейтральном статусе и "при соблюдении ряда требований". Соответствующее решение было принято в понедельник МПК.

"Выявленные факты нарушения антидопинговых правил были результатом организованной и отлаженной системы, а не случайными действиями отдельно взятых лиц", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс. По его словам, именно этот фактор стал определяющим при принятии решения о полном отстранении Паралимпийского комитета России.

Однако Парсонс подчеркнул, что чистые спортcмены все же смогут поехать на Игры в Пхёнчхане при соблюдении ряда условий. Так, каждый российский паралимпиец должен будет иметь по меньшей мере два чистых допинг-теста за последние шесть месяцев.

С учетом этого, ожидается, что на предстоящую Паралимпиаду смогут поехать всего 35 российских спортсменов.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

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