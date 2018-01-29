Кому подиум, а кому и трамплин

Те, кто выходит на подиум, почти всегда мечтают об успехе и о дефиле haute couture, но путь на профессиональный Олимп для модели почти всегда сложен. 17-летняя Полина Зубрицкая мечтает о Париже и о знаменитых визажистах, которые мы помогали ей готовиться к показу, но пока ее работа - это участие в одной из недель моды в Китае. Рабочий день Зубрицкой может длиться и 18 часов. Но это - лишь одна сторона медали. Работа в Китае хорошо оплачивается, а составить портфолио при помощи фотографа из Поднебесной значительно дешевле. Такова точка зрения Лизы Коваленко. И Китай может стать трамплином в Европу.

Интенсивный труд во время показов может привести и к трагическому исходу: прошлой осенью модель из России, 14-летняя пермчанка, умерла из-за полиорганной недостаточности, которая могла быть следствием непомерной нагрузки. Пригласившее ее агентство отрицает свою ответственность.

Как бы то ни было, Полина не намерена останавливаться на достигнутом, и готова работать еще и еще, чтобы в конце концов выйти и на парижский подиум. И, кто знает, может быть, даже в показе коллекции "высокого шитья" от дома "Шанель"!