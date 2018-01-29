Нападение на военную академию в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в понедельник утром на военную академию в столице Афганистана. В результате теракта погибли по меньшей мере пятеро военных, и еще 10 получили ранения.
Атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один был задержан.
Злоумышленники не смогли прорваться далее первого КПП, при нападении они использовали гранатометы и стрелковое оружие.
В минувшую субботу в Кабуле произошел теракт, унесший жизни более 100 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на машине скорой помощи. Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".