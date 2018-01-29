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Афганистан

Нападение на военную академию в Кабуле

По меньшей мере двое убитых и десять раненых - таков промежуточный итог нового теракта в столице Афганистана; ответственность за него взяла группировка ИГИЛ.

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Нападение на военную академию в Кабуле

Нападение на военную академию в Кабуле
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в понедельник утром на военную академию в столице Афганистана. В результате теракта погибли по меньшей мере пятеро военных, и еще 10 получили ранения.

Атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один был задержан.

Злоумышленники не смогли прорваться далее первого КПП, при нападении они использовали гранатометы и стрелковое оружие.

В минувшую субботу в Кабуле произошел теракт, унесший жизни более 100 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на машине скорой помощи. Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".

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