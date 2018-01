Вручены премии "Грэмми"

Исполненная Бруно Марсом композиция "That's What I Like" была признана лучшей на церемонии вручения премий "Грэмми".

Марс стал лауреатом еще в двух, едва ли не самых почетных номинациях "Лучший альбом" и "Лучшая запись" .

Рэпер Кендрик Ламар, которого считают едва ли не самым одаренным исполнителем нового поколения, работающим в этом жанре, выиграл пять статуэток, в категориях, относящихся к рэп-пузыке. Громко прозвучала тема движения против сексуальных домогательств Time's Up - исполнительница Кеша выступила со своей известной композицией "Praying".

Во время церемонии была также показан скетч, в котором участвовала и Хилари Клинтон. Она читала отрывки из книги "Огонь и ярость", в которой рассказывается о происходящем в кулуарах сегодняшнего Белого Дома.