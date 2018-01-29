Беспокойный вулкан Майон

Вулкан Майон, расположенный на самом крупном острове Филиппин Лусон, в понедельник продолжил извергать горячую лаву и пепел. Между тем в двух городах Дарага и Легаспи ужу возобновились занятия в школах. Дети рады вернуться за парты, учителя на работу. В то же время в 15-ти поселках, находящихся в опасной зоне, ранее расширенной до девяти километров, учебные заведения остаются закрытыми.

Майон начал проявлять активность с 13 января. Из-за пробуждения вулкана свои дома были вынуждены покинуть 78 тысяч жителей близлежащих городов и деревень. В минувший понедельник уровень опасности извержения вулкана был повышен до четвертой категории из пяти возможных. Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии полагают, что Майон в ближайшие дни продолжит выбрасывать лаву и пепел.