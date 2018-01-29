Уровень воды в Сене достиг пиковой отметки

В Париже уровень воды в Сене в ночь на понедельник достиг своего пика, остановившись на отметке 5,85 м. в районе вокзала Аустерлиц. В течение суток, заявляют метеорологи, вода останется такой же высокой и отступать будет медленно. В июне 2016 года в том же месте Сена поднялась до уровня 6,1 м. Во время наводнения в 1910 году - до отметки в 8,62м. Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 31 января, над Парижем пройдет новый фронт дождя. Движение пригородных поездов (RER) по одной из самых популярных магистралей - линии С - не будет возобновлено до 5 февраля.