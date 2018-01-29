Париж: на пике паводка

Наводнение в Париже, похоже, достигло своего пика. Уровень воды в Сене в городской черте французской столицы стабилизировался на отметке 5 метров 85 сантиметров. Показатели зафиксированы на контрольной станции в районе Аустерлицкого моста. Выше этой отметки, считают специалисты, вода в Сене в ходе нынешнего паводка подниматься более не должна.

Отступать вода, как ожидается, начнет со вторника. Но по прогнозам синоптиков, уже в середине недели над Парижем пройдет новый дождевой фронт, что может осложнить ситуацию. Сейчас в Париже закрыто движение пригородных поездов по одной из самых популярных магистралей, (линии С), остановлена навигация судов по реке. Несмотря на целый ряд возникших проблем, туристы наслаждаются изменившимся ландшафтом.

"Такой высокий уровень воды действительно повлиял на ход жизни, - говорит студентка из Китая, - Но для меня это не важно. Красота Парижа настолько притягательна, что я всем довольна."

Наводнения, которые в парижском регионе продолжаются вторую неделю, вызвали затяжные дожди. В настоящее время повышенный - оранжевый - уровень метеотревоги в связи с угрозой паводка сохраняется в девяти департаментах Франции, включая Париж.