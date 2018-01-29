"Брексит": нужен ли новый референдум?

47% британцев готовы поддержать идею нового референдума о выходе из Европейского союза, согласно опросу общественного мнения, проведённого по заказу газеты Guardian, в то время как против этого высказались 34% опрошенных. Но соотношение людей, выступающих за и против выхода за полтора года заметно не изменилось.

Ситуацию комментирует проевропейский активист Джина Миллер:

"Я горячая сторонница нового голосования, потому что люди тогда не знали, за что они голосуют. До сих пор такого не случалось, еще ни одна страна не выходила из ЕС. Ситуация была незнакомой. Никто не умеет предсказывать будущее. Невозможно предсказать, что может случиться. Я считаю, что нам нужен не новый референдум, а всенародное голосование по всем вариантам: о том какое соглашение с ЕС нам нужно, нужно ли оно вообще или лучше остаться в ЕС. Это единственное здравое решение, на мой взгляд. И оно должно быть принято до ратификации соглашения о выходе".

Euronews: Насколько вероятно, что оно будет принято?

"Движение будет нарастать в этом году. Один местный совет уже обратился к правительству с просьбой о таком решении. Все больше и больше людей требуют всенародного голосования. Эти голоса должны стать достаточно громкими, чтобы правительство не смогло больше их игнорировать".