Четвертое нападение исламистов за 9 дней

Жертвами атаки на военную академию в Кабуле стали 11 военнослужащих, еще 15 получили ранения. Четверо из пяти нападваших были задержаны, еще один задержан. По предварительным данным, задержанный является уроженцем провинции Урузган. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Нападение на военную академию это уже четвёртая крупная атака исламистов за последние девять дней. Два дня назад в столице Афганистана погибли более 100 человек в результате взрыва заминированного автомобиля "скорой помощи". Чуть более недели назад боевики атаковали гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле, убив более 20 человек. Ответственность за эти два последних нападения на себя взяло движение "Талибан".