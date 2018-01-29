Власти Японии проверят все криптовалютные биржи

Правительство Японии проверит все криптовалютные биржи в стране после кражи средств со счета биржи Coincheck ("Койнчек").

Государственное японское Агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за банковской деятельностью и финансовыми операциями, намерено выяснить имеют ли указанные организации и платформы системы обеспечения безопасности.

На прошлой неделе хакеры вывели со счетов одной из крупнейших площадок страны криптовалюту NEM ("Нэм") на сумму в 58 млрд иен (около 430 миллионов евро). Глава Coincheck Коитиро Вада принес извинения за инцидент и сообщил, что руководство биржи обсуждает возможность получения финансовой помощи, чтобы компенсировать пользователям украденные средства. В результате одной из самых масштабных краж цифровых активов пострадали 260 тысяч клиентов биржи.

В пятницу курс NEM, 10-й по объему капитализации криптовалюты в мире, опустился почти на 15%, но восстановился к понедельнику после того, как руководство биржи пообещало вернуть украденные средства.