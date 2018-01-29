В Италии начинается предвыборная кампания

В Италии закончилось выдвижение кандидатов в депутаты национального парламента, а также на должность глав регионов Ломбардия и Лацио. Выборы намечены на 4-е марта. Самые известные итальянские политики , Сильвио Берлускони, Маттео Ренци и Беппе Грилло на этот раз свои кандидатуры не выдвинули.

Антисистемное движение "5 звезд" на эти выборы ведёт 31-летний предприниматель Луиджи Ди Майо. Он рассматривается как вероятный кандидат в премьер-министры Италии, так как его движение лидирует в опросах общественного мнения, за него готовы проголосовать до 30% избирателей.

Правые партии отстают в популярности от "5 звезд" – за "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони готовы проголосовать только около 10% избирателей, но объединившись право-центристы смогут остаться крупнейшей политической силой Италии.

В лагере левоцентристов из правящей Демократической партии на фоне падения популярности происходит разброд и шатания. Лидера партии, экс-премьер-министра Маттео Ренци, обвиняют в фаворитизме при составлении списка кандидатов.

Опросы показывают, что ни одна политическая сила и на этот раз не сможет получить абсолютного большинства в парламенте, и значит им придется договариваться о коалиции.