Польско-израильский спор о Холокосте

Попытка переписать историю или защитить её от искажений? Польша и Израиль ведут спор на повышенных тонах из-за принятого Сеймом закона, который запрещает публичные высказывания об участии поляков в Холокосте и использование формулировки «польские лагеря смерти».

«Я считаю нужным подчеркнуть, что мы не приемлем попыток искажения истины, переписывания истории или отрицания Холокоста. Ещё вчера я заявил, что выступаю категорически против закона, принятого в пятницу парламентом Польши. Он неминуемо отразится на жизни представителей нашего народа на польской земле. Уверен, моё мнение разделяют все члены нашего кабинета министров. Перед вступлением в силу закону нужно пройти еще два этапа рассмотрения. Он должен быть изменён. Ни при каких обстоятельствах мы не смиримся с попытками пересмотреть факты истории и достоверные выводы исторических исследований», - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам посла Израиля в Польше Анны Азари, эта инициатива откроет путь к уголовному преследованию тех, кто выжил в концентрационных лагерях и свидетельствует о причастности поляков в уничтожении евреев.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда признал существование цитата «единичных случаев подлости», заявив при этом, что «системной поддержки польской стороной Холокоста не было, а была лишь борьба с ним».

«Если говорить коротко, цель поправок состоит не в том, чтобы обелить, исказить историю, а в том, чтобы защитить правду о Холокосте, предотвратить всякого рода дезинформацию, - утверждает Пётр Козловски, представитель польской дипмиссии в Израиле.

Всё же под давлением Тель-Авива Варшаве пришлось уступить. Для работы над еще не утверждённым законом правительство создаст специальную группу, в которую войдут представители Израиля.

По данным исследовательского института Яд ва-Шем, во время Второй мировой войны поляками были укрыты и спасены от 30 до 35 тысяч евреев (что составляло 1% от всего еврейского населения Польши).