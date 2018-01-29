Во Франции тюремные надзиратели вернулись на работу

После массовых забастовок тюремных надзирателей пенитенциарная система во Франции возвращается к нормальному функционированию. На протяжении почти двух недель по всей стране были блокированы около ста тюрем, персонал которых протестовал против тяжелых и опасных условий работы.

Кризис удалось урегулировать только после того, как власти Франции пообещали выделить 30 млн евро на улучшение ситуации в местах заключения, а также пригрозили дисциплинарными взысканиями участникам протестов.

"Мы недовольны и считаем, что власти могли бы сделать больше. Средства, которые они пообещали выделить, это просто крохи, на фоне того, какой угрозе мы ежедневно подвергаемся на работе", - рассказал Жером, один из участников протестов.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе, в ведении которой находится пенитенциарная система, оказалась под градом критики после того, как тюремные надзиратели устроили спонтанные забастовки по всей стране.

Поводом к протестам послужил инцидент, произошедший 11 января. Тогда несколько тюремных смотрителей серьезно пострадали в результате нападения заключенного-исламиста в одном из исправительных учреждений на севере Франции. Спровоцированные этим инцидентом акции протеста надзирателей стали самыми массовыми во Франции за последние 15 лет.

В этой связи профсоюзы исправительных учреждений потребовали от властей создания отдельных блоков для радикальных исламистов и особо агрессивных заключенных, а также улучшения условий работы для надзирателей.