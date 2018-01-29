Фитнес-трэкер выявил на карте военные базы США

Карта мира с подробностями расположения военных баз США была опубликована благодаря программе фитнес-трэкера Strava. Данные о ежедневной активности пользователей этого приложения были доступны на сайте геолокации компании с осени прошлого года. Но лишь в минувшие выходные эта карта стала предметом полемики после того, как австралийский студент Нейтан Рузер обратил внимание на расположение некоторых объектов.

По мнению Рузера, данные фитнес-трэкера из некоторых регионов мира, таких как страны Ближнего Востока, говорят о том, что в этих районах, по-видимому, расположены военные базы, персонал которых использует приложение во время тренировок. В зонах, где идут военные действия, персонал, использующий фитнес-трэкеры, - это, скорее всего, солдаты либо армии США, либо других западных стран.

В США и во всём мире приложениями фитнес-трэкеров пользуются миллионы человек. На сайте Strava накоплена информация о 13 триллионах точек геолокации по всему миру. Причём карта приложения отмечает четыре типа спортивных занятий: бег, велоспорт, плавание и зимние виды спорта.

Насколько эти данные представляют опасность для военного ведомства США пока не уточняется: Пентагон изучает возможные последствия.

После публикации карт приложения Strava, обнаружение точек, где персонал занимается спортом в нетипичных регионах мира, стало лишь делом времени. Энтузиаст в области кибер-безопасности и защиты личных данных Джон Скотт-Рейлтон создал блог, в котором детально анализируется информация, полученная с помощью фитнес-трэкеров.

Местоположение военных баз США (и, в том числе, засекреченных военных объектов) было выявлено с помощью трэкеров, на которых не была включена функция защиты личной информации. Несколько лет назад Пентагон оснастил такими трэкерами сотни тысяч сотрудников ведомства по всему миру. Поставщик спортивных трэкеров с установленным приложением оставил включённой функцию геолокации и отключённой защиту личных данных. Как указывает Скотт-Рейлтон, проблема выходит за рамки приложения Strava: пользователи других трэкеров, разработчики которых не публикуют данные о геолокации в открытом доступе, могут быть также под угрозой раскрытия личной информации, если кому-либо придёт в голову организовать утечку накопленных данных.

"Евроньюс" обратился за комментарием к Юэну Лоусону, сотруднику британского аналитического центра The Royal United Services Institute ("Королевский Объединённый институт оборонных исследований"):

"Мне кажется, несмотря на серьёзность проблемы, жизни людей не поставлены под угрозу в результате этой утечки, - отметил Юэн Лоусон, - Информация о расположении большинства военных объектов и ранее была доступна благодаря спутниковой аэрофотосъёмке, те, кто интересовался подобной информацией, уже имели достаточно хорошее представление о месторасположении военных объектов. Данные Strava лишь подтверждают ранее существовавшую картину."