Глянцевые журналы без страниц

Глянцевые журналы с красными наклейками и вырванными страницами — так выглядит сегодня государственная антиалкогольная кампания в Литве. В одной из самых пьющих стран мира с 1 января действуют ужесточенные правила употребления и продажи алкоголя: в частности, запрещена любая реклама спиртных напитков.

Говорит глава крупнейшей в Литве дистрибьютерской компании Press Express Вигинтас Барташявичюс: "Нет ни одной страны в мире, где бы реклама алкогольной продукции находилаь под абсолютным запретом. Во всяком случае, мы о таких странах не знаем. И вот мы оказались в ситуации, когда мы получаем журналы из Европы и должны идти на подобные неприятные меры". Штраф за несоблюдение закона составляет 30 тысяч евро.

В начале января президент Литвы Даля Грибауйскате заявила, что вырывание страниц из журналов "напоминает средневековье" и "наносит урон имиджу и репутации страны".

Но в Департаменте по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем уверены, что издатели не уйдут с рынка Литвы и найдут решение, чтобы адаптироваться к новому закону.