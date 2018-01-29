Монумент в подарок

В Гаване открыт памятник национальному герою Кубы - поэту, мыслителю и борцу за независимость Хосе Марти. В церемонии принял участие председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, представители мэрии Нью-Йорка и несколько американских конгрессменов.

Монумент был отлит в США и доставлен в Гавану в конце прошлого года. Памятник - копия статуи Марти, стоящей в Центральном парке Нью-Йорка.

После того, как три года назад США взяли курс на нормализацию отношений с Кубой, Музей искусств нью-йоркского района Бронкс начал сбор пожертвований на изготовление копии статуи Марти в подарок Гаване. По словам представителей музея, для "укрепления отношений между двумя странами". Между тем в июне прошлого года новый глава Белого дома объявил об ужесточении политики в отношении Кубы.