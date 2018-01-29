Китай завалило снегом

Свыше 3 млн человек пострадали в результате снегопадов, обрушившихся на выходных на восточные и центральные провинции Китая. Сообщается о как минимум двух погибших.

В результате обрыва линий электропередачи без электроэнергии остались около 280 тысяч домохозяйств. Более 90% повреждёных ЛЭП к настоящему времени уже восстановлены.

Снегопады также серьезно осложнили транспортную ситуацию как раз тогда, когда в Китае начинаются новогодние каникулы и миллионы людей отправляются в путешествия.

Большая панда Циньцинь, обитающая в зоопарке города Сиань в провинции Шэньси, встретила выпавший снег как повод для дополнительных развлечений. По словам работников зоопарка, и большие, и малые панды обожают снег, но ночевать они все-таки предпочитают в теплом помещении.