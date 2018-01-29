Немецкий автопром: опыты на людях

Один из немецких научно-исследовательских институтов, созданный при финансовой поддержке трех крупнейших немецких автопроизводителей Volkswagen, BMW и Daimler - проводил опыты на людях для того, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. Об этом сообщила в понедельник газета "Зюддойче цайтунг".

В экспериментах в университетской клинике Ахена принимали участие 25 человек. Все они в течение нескольких часов должны были вдыхать воздух с различной концентрацией в нем вредного для здоровья вещества. По словам представителя клиники, такие исследования действительно проводились, однако их целью было определение предельных концентраций диоксида азота на рабочих местах.

На прошлой неделе газета "Нью-Йорк таймс" сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах. С помощью этих исследований компания пыталась опровергнуть заключения Всемирной организации здравоохранения, установившей, что диоксид азота является канцерогеном.