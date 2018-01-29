Волнения в Бейруте: министр оскорбил спикера

Протесты и беспорядки начались в Бейруте после скандального высказывания министра иностранных дел страны Джебрана Басиля в адрес спикера парламента Набиха Берри,лидера шиитской партии "Харакет Амаль".

Возмущенные сторонники Берри блокировали улицы столицы и жгли покрышки, парализовав автомобильное движение.

Глава МИДа - зять президента страны Мишеля Ауна и лидер "Свободного патриотического движения" Ливана. Из опубликованной в интернете видеозаписи стало известно, что он называл Набиха Берри "бандитом" и "беспредельщиком".

Появление видео по времени совпало с обострением разногласий между спикером парламента и президентом. Сторонники Берри считают, что Басиль своими высказываниями подливает масло в огонь:

"Министр Басиль, позволяя себе такие слова, прыгает выше головы. Он и равняться не может со спикером Берри! Господин Берри - один из столпов, на которых держится Ливан, оскорблять его так недопустимо. Мы поддерживаем спикера Берри!"

"Мы вышли на улицы вовсе не по приказу партии "Амаль". "Харакет Амаль" - это социальное явление, на которое может повлиять любой человек, будь то член движения "Амаль" или нет. Мы здесь не потому, что Набих Берри - член или лидер партии, а потому, что он - спикер ливанского парламента, а мы - граждане Ливана".

Шиитское движение "Хезболлах" также осудило высказывания главы МИДа, отметив, что такая риторика "разделяет общество и ведёт страну к опасности. Премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал "приложить все усилия, чтобы снизить политическую напряженность в стране".