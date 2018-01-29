Чемпионат мира по метанию тунца

В Порт-Линкольне на юге Австралии прошло ежегодное соревнование по метанию... тунца. В качестве «спортивного снаряда» «атлеты» используют замороженную рыбу весом до 10 килограммов. Победитель - тот, кому удаётся отправить тунца на самое дальнее расстояние. В нынешнем году, за звание чемпиона мира и денежный приз в размере 1000 австралийских долларов сразились 30 участников и 20 участниц.

Сильнейшей среди женщин оказалась Эсти Мейер-Стэндер с броском на 9,6 метров. У мужчин чемпионский титул выиграл Леви Прауд, отправивший «снаряд» далеко за отметку в 18 метров. Рекорд соревнования - 37 метров 23 сантиметра – принадлежит метателю молота, участнику Олимпийских игр, Шону Карлину.