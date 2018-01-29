Талибан и ИГ: борьба за Афганистан

Сооснователь научно-исследовательского центра Afghanistan analysts network Томас Руттиг рассказал в телеканалу Euronews, что происходит сегодня в Афганистане и кто стоит за недавними кровавыми терактами в Кабуле.

Только в минувшие выходные в афганской столице погибли не менее 100 человек в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено в машину "скорой помощи".

Томас Руттиг:

К сожалению, в прошлом мы уже видели подобные атаки в Кабуле и других крупных городах Афганистана.

Но новым фактором стала причастность к этим вылазкам группировок, связанных с так называемым Исламским государством. Таким образом мы видим, что талибы и ИГИЛ теперь действуют на одном уровне.

Теса Арсилла, Euronews:

Возникает впечатление, что эти группировки соперничают и стремятся обогнать друг друга по числу терактов

Томас Руттиг:

Да, по всей видимости, это действительно так. Обе группировки нуждаются в финансовой подпитке от своих доноров, поэтому устраивают соперничество. А заложниками и жертвами этого соперничества становятся простые афганцы.

Теса Арсилла, Euronews:

Какую роль в происходящем играет Пакистан? Глава афганских спецслужб заявил, что наблюдаемая эскалация насилия в стране является результатом возросшего давления США на Пакистан. Вашингтон обвиняет власти Пакистана в том, что они предоставляют убежище боевикам. В этой связи США приостановили военную помощь Исламабаду.

Имеет ли это какое-нибудь отношение к тому, что происходит сегодня в Кабуле?

Томас Руттиг:

Да, все это играет важную роль. На протяжении многих лет мы видели, что Пакистан действовал через движение Талибан, когда находился под градом критики или когда на него оказывалось давление. Пакистанским властям следует признать, что они действительно играют ключевую роль в том, что происходит сегодня в Афганистане в результате их поддержки талибов.

Это общеизвестный факт, что талибы имеют базы на терроритории Пакистана, а также в тех регионах, где действуют пакистанские спеслужбы. Когда власти Пакистан пытаются это отрицать, то выглядит это неубедительно.

Теса Арсилла, Euronews:

Спасибо за ваши ответы, Томас Руттиг.