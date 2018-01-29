Столкновения в Адене: десятки погибших и раненых

По меньшей мере 20 человек погибли, около 80 получили ранения в Адене в ходе ожесточённых столкновений с применением тяжёлого вооружения между сторонниками независимости Южного Йемена - отрядами Переходного совета и правительственными формированиями подразделениями президентской гвардии.

По данным арабских СМИ, формальной причиной обострения ситуации во временной йеменской столице стал запрет на проведение акций протеста с требованием отставки правительства. Восточный и северный въезды в Аден были перекрыты, охрана центральных улиц города военными усилена.

Тогда отряды, подконтрольные Переходному совету, блокировали аэропорт и захватили ряд административных зданий в Адене, куда с началом конфликта в Йемене была перенесена штаб-квартира правительства.

Премьер-министр Ахмед бен Дагр назвал это "попыткой переворота". Он призвал стороны прекратить огонь, а военных - вернуться в казармы, чтобы избежать насилия.

Немедленно прекратить боевые действия призвал и президент Абд Раббо Мансур Хади.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами.

В результате конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, 3/4 населения страны - более 20 миллионов человек - нуждаются в помощи.