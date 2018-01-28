Вступление президента Гондураса в должность сопровождали протесты

В Гондурасе прошли акции протеста против вступления в должность на второй срок президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Он был переизбран в результате голосования, состоявшегося здесь в конце ноября. Оппозиция не признала тогда результаты выборов, потребовав пересчёта голосов. В эту субботу сторонники оппозиции попытались сорвать церемонию инаугурации, которая прошла на центральном стадионе столицы в обстановке повышенных мер безопасности.

«Он должен был сложить с себя полномочия, но вместо этого украл наши голоса, – говорит одна из протестующих. – Он украл свою победу не у оппозиции, он украл её у всего народа».

Между тем, Эрнандес в своём выступлении во время церемонии призвал жителей страны к единству и пообещал начать процесс примирения между всеми гондурасцами. Он стал первым президентом, переизбранным в стране на второй четырёхлетний срок, со времени принятия новой конституции 35 лет назад.