"Карнавальная ночь" в Венеции

Красочным цирковым преставлением и костюмированным шествием открылся один из старейших в мире Венецианский карнавал-2018.

Праздничное действо развернулось в субботу вечером прямо на набержной канала Каннареджо. В воздухе парили акробаты и канатоходцы. На берегу публику развлекали цирковые клоуны в окружении надувных саказочных персонажей гиганских размеров. И, конечно, не обошлось без традиционных атрибутов карлавала - масок, плащей, костюмов, которые примерили не только актёры, но и гости города. Ежегодно это мероприятие привлекает тысячи туристов со всего мира. Венецианский карнавал длится три недели и завершается в так называемый «жирный вторник», который в нынешнем году выпал на 13 февраля.