В Польше почтили память жертв холокоста

В Польше прошли в субботу памятные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине освобождения советской армией концентрационного лагеря Аушвиц. ООН провозгласила двадцать седьмое января Международным днём памяти жертв холокоста. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили здесь около двух миллионов человек, в том числе более миллиона евреев.

В церемонии принял участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Накануне польский сейм проголосовал за введение уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к холокосту. Между тем, в Израиле уже потребовали пересмотреть этот закон, назвав его «попыткой отрицать исторические факты».

На церемонии присутствовали и оставшиеся в живых бывшие узники концлагеря. Они возложили венки к «Стене смерти».

С 1947 года здесь действует музей, посвящённый совершённым в концлагере убийствам. Ежегодно его посещают около миллиона человек.