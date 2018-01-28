Срочная новость

Срочная новость

мир

В Польше почтили память жертв холокоста

В памятных мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине освобождения советской армией концлагеря Аушвиц, приняли участие бывшие узники.

Сейчас воспроизводится:

В Польше почтили память жертв холокоста

В Польше почтили память жертв холокоста
Размер текста Aa Aa

В Польше прошли в субботу памятные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине освобождения советской армией концентрационного лагеря Аушвиц. ООН провозгласила двадцать седьмое января Международным днём памяти жертв холокоста. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили здесь около двух миллионов человек, в том числе более миллиона евреев.

В церемонии принял участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Накануне польский сейм проголосовал за введение уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к холокосту. Между тем, в Израиле уже потребовали пересмотреть этот закон, назвав его «попыткой отрицать исторические факты».

На церемонии присутствовали и оставшиеся в живых бывшие узники концлагеря. Они возложили венки к «Стене смерти».

С 1947 года здесь действует музей, посвящённый совершённым в концлагере убийствам. Ежегодно его посещают около миллиона человек.

Больше по теме

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream