Стратегическая высота переходит из рук в руки

В заявлении Генштаба говорится, что высота к северо-востоку от сирийского города Африн была взята в 14.30 по местному времени, в том числе благодаря массивным бомбардировкам и мощному артиллерийскому огню.
22 января турецкая армия и поддерживающая ее группировка"Сирийская свободная армия" захватили Бурсею, но затем встретили ожесточенное сопротивление со стороны курдов и были вынуждены отступить.
В настоящий момент, под информации "Сил демократической Сирии", курдские отряды снова штурмуют высоту, пытаясь вернуть ее под свой контроль.
В воскресенье турецкий генштаб сообщил, что за сутки были уничтожены более 70 целей боевиков, с начала проведения операции "ликвидированы 557 террористов".
Накануне глава турецкого МИДа заявил, что Анкара ожидает от Вашингтона конкретных действий после заявления помощника президента по национальной безопасности о прекращении поставок оружия сирийским курдам.