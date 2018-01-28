Республика Кипр не выбрала президента

Ни один из кандидатов на пост президента Республики Кипр не набрал 50 % голосов избирателей. Об этом со ссылкой на данные экзит-полл сообщили телеканалы греческой части острова. Теперь получивший более 35,5 % голосов действующий президент Никос АнастасиАдис встретится во втором туре с независимым кандидатом и экс-министром здравоохранения Ставросом Маласом. Последний заручился поддержкой более 30 % избирателей.
Третьим, уступив Маласу менее 5 % голосов, пришел лидер демократов Николас Пападопулус. Он известен своим негативным отношением к идее объединения острова.
Уже известно, что второй тур выборов назначен на следующее воскресенье, 4 февраля. Президент Республики Кипр избирается сроком на 5 лет.