Мишел Темер: "Клеветники уже в тюрьме"

Бразилия вновь погрузилась в пучину политических потрясений. Суд второй инстанции признал бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным по делу о коррупции. Это решение разрушило надежды экс-главы государства на возвращение в большую политику в преддверии выборов.

Нынешний президент Мишел Темер тоже столкнулся с обвинениями во взяточничестве, но он их категорически отвергает. Корреспондент Euronews встретилась с господином Темером до того, как был вынесен вердикт по делу Лулы да Силвы, и поговорила с ним о борьбе с коррупцией и постепенном восстановлении бразильской экономики.

Euronews: Коррупция, по-видимому, стала неким повсеместным явлением для Бразилии. Обвинения звучат и в Ваш адрес. Вы их отвергаете, так же, как и два предыдущих президента. Но, кажется, коррупция распространяется сверху вниз. Почему Бразилия столь коррумпирована?

Темер: Вы знаете, вопрос о коррупции интересный. Необходимость прикладывать усилия для борьбы с ней прописана в нашей Конституции. Мы услышали множество обвинений в коррупции. Но никаких мер не было предпринято, чтобы одолеть ее, а потому обвинений стало еще больше. Есть заявления о фактах коррупции, в которых фигурирует мое имя. Я их категорически отвергаю. Обвинения в коррупции никогда не могли остановить Бразилию.

Еще один интересный момент. Те, кто клеветал на меня, вскоре были разоблачены. Мы с вами сейчас общаемся, а те люди, которые обвиняли меня, сидят в тюрьме.

Euronews: Вы боретесь с обвинениями в Ваш адрес. Но не подрывает ли это доверия к Вам? Я имею в виду коррупционные скандалы, в которых фигурировало Ваше имя.

Темер: Позвольте мне сказать одну вещь вашим зрителям и слушателям. Вы, вероятно, знаете, что за последние шесть-семь месяцев это заблуждение получило большое распространение. Отсюда, по-видимому, проистекает и ваш вопрос. Но за этот период экономика нашей страны значительно выросла. Я с вами поделюсь некоторыми фактами и цифрами, с которыми Вы, возможно, не знакомы. В прошлом квартале мы сосредоточились на борьбе с безработицей. За это время были созданы почти полтора миллиона рабочих мест. В 2016 году ВВП сократился на 3,3 процента. В 2017 мы уже снова были в плюсе. В 2018 рост должен составить от 2,5 до 3 процентов.

Euronews: Да, эту проблему мы еще обсудим. Но я задала очень простой вопрос. Считаете ли Вы, что доверие к Вам подорвано из-за царящей в стране атмосферы коррупции и звучащих в Ваш адрес обвинений?

Темер: Да, оно может быть подорвано ложными, вводящими в заблуждение утверждениями. Конечно, в той или иной степени это затрагивает мою репутацию, мою честь. Эти заявления могут отразиться на отношении ко мне как к человеку, но ни в коей мере не как к президенту.

Euronews: Поговорим об экономике. Она постепенно восстанавливается. Но есть все же некоторая неустойчивость, нестабильность, особенно в экономике Бразилии. Какой Ваш прогноз на 2018 год? Происходящее вызывает у Вас оптимизм или, наоборот, Вы обеспокоены возможными будущими потрясениями?

Темер: Да, мы очень позитивно смотрим на вещи. Восстановление идет не так медленно. Наша администрация находится у власти всего год и восемь месяцев, а не восемь лет. Обратите внимание! Цифры и факты, которыми я с вами поделился, очень показательны. Восемь-девять месяцев работы – и рецессия осталась позади. Сегодня экономика Бразилии вновь начала расти.

Euronews: Бразилия – член Меркосура. Сейчас этот блок стремится заключить сделку с ЕС. Цель, кажется, уже почти достигнута. Но есть ощущение, что возникли некоторые сложности, особенно с европейской стороны. Как думаете, удастся ли прийти к соглашению?

Темер: Если мы не сможем этого сделать в текущем месяце, то, скорее всего, до конца февраля мы все-таки придем к цели. Вы правы, есть некоторое сопротивление со стороны ряда европейских стран. Но мы это преодолеем естественным образом, путем диалога и взаимных уступок со стороны как ЕС, так и стран Меркосура. Я думаю, региональное соглашение с Евросоюзом скоро будет достигнуто.

Euronews: Мы обсудили проблему коррупции в Бразилии. В плане экономики избирателей может постигнуть разочарование. В этом году в стране пройдут президентские выборы. Есть опасения, что у власти окажется антисистемный человек, популист или кандидат от ультраправых, который может пересмотреть все проведенные вами реформы. Вас это не тревожит?

Темер: Нет, я бы так не сказал. И знаете почему? Потому что мы успешно реализовали наши реформы. Так что у будущего кандидата нет причин их пересматривать. Представим, что президент или кандидат в президенты решит критиковать правительство. Ему придется сказать, что он против снижения инфляции. Было 10 процентов, сейчас 2,9. Что он против снижения процентных ставок – с 14 до 7 процентов. Он должен также сказать, что он против ограничения расходов правительства, ведь тратить столько, сколько хочешь, и тратить только то, что собрано в виде налогов, – это разные вещи. Этот человек также должен быть против улучшения условий труда и против наших попыток создать миллионы и миллионы новых рабочих мест.

В общем, я думаю, что кандидат не сможет прийти к власти, если он не поддерживает эти реформы. И это не популистские меры. Мы уже знаем, к чему нас привел популизм в прошлом. В каком положении была наша страна, когда я занял президентский пост? Наши реформы – долгосрочные, и, возможно, поэтому нынешние власти не столь популярны.

Euronews: Вы находитесь в сложной ситуации. Вы один из самых непопулярных президентов в истории современной Бразилии. Почему так происходит? Как Вы чувствовали себя, находясь на этом посту? Вы говорили, что не собираетесь выставлять свою кандидатуру на второй срок.

Темер: Вы знаете, я построил успешную политическую и преподавательскую карьеру. Я согласен с Вами. Я разочарован тем, что на меня посыпались обвинения, ложные обвинения, которые отражаются или отразились на уровне доверия ко мне. Но мне это не помешало продолжить работу. Я по-прежнему испытываю гордость. Я горжусь, что был президентом и что оставляю будущим поколениям великолепное наследие. Так что непопулярность меня совсем не пугает. Для меня намного важнее нынешнее и будущее признание.