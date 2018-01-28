Стивен Уинн покинул пост в Республиканской партии

Миллиардер и владелец сети казино Стивен Уинн покинул пост финансового руководителя Национального комитета Республиканской партии США из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В своё время на эту должность он был назначен лично президентом страны Дональдом Трампом. По данным СМИ, долгие годы Уинн позволял себе неподобающие действия в отношении своих сотрудниц, одной из которых, как утверждается, он выплатил позднее 7,5 млн долларов отступных. 76-летний Уинн отрицает все обвинения в свой адрес.