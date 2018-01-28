По России прокатилась "Забастовка избирателей"

Без малого 5 тысяч участников и более 250 задержаных - таковы итоги прокатившейся по российским городам "Забастовки избирателей".

В несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга приняли участие полторы тысячи человек. Демонстрация началась у здания администрации, затем колонна двинулась в сторону Невского проспекта, а от него - к Марсову полю. После этого участники направились к Московскому вокзалу, где акция и завершилась. В региональном ГУ МВД сообщили, что задержанных нет, но оппозиционный ресурс "ОВД-инфо", их 11 человек.

В Омске, по данным Совета по правам человека при президенте России, на улицы вышли 270 человек. Здесь также обошлось без задержаний.

"Темные времена, они же не навсегда, - говорит омский журналист Александр Набатов, - и за нас не решают, что нам смотреть, что слушать, что читать и за кого голосовать".

"Я хочу, чтобы это болото прекратилось наконец-то, чтобы свежесть появилась, перемены!" - добавляет жительница города Елена.

Больше всего задержанных - несколько десятков человнк - в Уфе и Чебоксарах.

Более 50 человек задержали в Чебоксарах (по последним данным, большую часть задержанных уже отпустили), около 45 в Уфе. 31 человек задержан в Кемерове, 23 человека в Мурманске, по 16 в Туле и в Москве, 12 в Томске, 11 в Петербурге, 10 в Волгограде. Задержания были также в Архангельске, Астрахани, Березниках, Великом Новгороде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске. В Екатеринбурге в манифестации приняли участие более 1 тысячи человек

Среди них - мэр города Евгений Ройзман и руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. На вопрос "Что дальше?", Волков ответил: "Дальше - организовывать забастовку, вести большую агитационную кампанию, направленную на снижение явки и на разъяснение людям, что их обмыанывают!"

Всего митинги и шествия прошли в 46 регионах страны, по данным МВД России.