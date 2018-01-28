По России прокатилась "забастовка избирателей"

"Забастовка избирателей" по призыву Алексея Навального стартовала в это воскресенье с Дальнего Востока и Сибири. Во Владистоке несколько сотен человек вышли на улицы по призыву политика, чью инициативную группу по выдвижению в кандидаты на президентских выборах не зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

Навальный призвал сторонников провести манифестации в 14 часов по местному времени против мартовских президентских выборов, исход которых, по его словам, известен заранее.

"Нам действительно не дают выбора, и как гражданин РФ я считаю своим гражданским долгом заявить свою позицию, что я не согласен с этим!" - говорит этот житель Владивостока.

"Я пришел как и все потому, что у нас отняли выборы, отняли право голоса: нашего кандидата не допустили", - добавляет другой.

В Москве акция сторонников Навального на Тверской и проспекте Сахарова не была разрешена властями. Как сообщили в департаменте региональной безопасности правительства Москвы, в случае проведения несогласованного публичного мероприятия организатор и участники акции могут быть привлечены к ответственности.

В воскресенье утром также стало известно, что полиция пришла в московский офис Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась трансляция митингов и шествий в рамках "Забастовки избирателей" и вскрыла двери циркулярной пилой, прервав прямой эфир. Поводом стало сообщение о бомбе, в связи с чем в здании была проведена эвакуация. Сообщается также о задержании координатора московского штаба Навального Николая Ляскина и его руководителя Сергея Бойко.

В минувший четверг Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК об отказе ему в регистрации.