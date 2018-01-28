Чего ждать от второго срока Земана?

«Брексит» в Великобритании, Трамп – в США, Земан – в Чехии... Все это – звенья одной цепи – считают некоторые аналитики. Для них переизбрание на второй президентский срок евроскептика, «друга России и Китая» Милоша Земана – явный признак поляризации чешского общества. И это - несмотря на то, что во втором туре он опередил своего соперника, «проевропейского кандидата» Иржи Драгоша всего лишь на три процента.

«За Земана голосовали в основном люди с доходом ниже среднего. Им нечего терять. Они не отождествляют себя ни с системой и режимом, которые существуют в стране сегодня, ни с демократией», - считает Давид Бинар, журналист в TschechNews.

Чехия – парламентская республика, в которой президенту отводится отнюдь не главенствующая роль в определении внешне- и внутриполитичекого курса страны. Он исполняет представительские функции. Однако, по мнению экспертов, повод для опасений всё же существует.

«Представления и взгляды имеют большое значение в политике. Взгляды господина Земана можно охарактеризовать как пророссийские, прокитайские и антизападные. Поэтому боюсь, что его переизбрание - далеко не позитивный сигнал для Чешской республики», - утверждает Йери Пехе, политолог в Нью-Йоркском университете в Праге (UNYP).

Из Праги передает корреспондент Euronews Беатрис Асбот: «В Чехии это были вторые по счету всеобщие президентские выборы, на которых непосредственно граждане избирали главу государства. Рекордно высокая явка – в 66 % - показала, что голосование – весьма важное для чехов событие».