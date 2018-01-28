Управлять Каталонией из Бельгии не выйдет

Руководить Каталонией из Бельгии не получится: Конституционный суд Испании назвал незаконной возможность «дистанционного» назначения Карлеса Пучдемона главой автономии. Ранее спикер каталонского парламента выдвинул кандидатуру Пучдемона на пост регионального лидера — по мнению депутатов, он вполне сможет исполнять свои обязанности, оставаясь в Бельгии.

Государственный совет — главный консультационный орган правительства — тоже не нашёл в этом ничего предосудительного, но тем не менее правительство обратилось в Конституционный суд.

Судьи постановили, что Пучдемону необходимо приехать в Испанию — как минимум для того, чтобы принять участие в парламентских дебатах, обязательных для кандидатов.

А на территории Испании, как напомнили в Совете министров, действует ордер на арест Пучдемона.