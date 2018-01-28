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Испания

Пучдемон: присутствовать обязан

Дистанционного утверждения главы женералитета Каталонии быть не может. Выдвинутый кандидатом Карлес Пучдемон должен лично присутствовать на заседании парламента, получив на это сначала разрешение Верховного суда. Такое решение вынес Конституционный суд Испании.

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Пучдемон: присутствовать обязан

Пучдемон: присутствовать обязан
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Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон на распутье: коалиция партий, поддерживающих идею выхода автономного сообщества из состава Испании (у неё после выборов в региональном парламенте большинство) - выдвинула его кандидатом на пост главы женералитета. Но он может быть утверждён на эту должность лишь при условии личного присутствия на заседании парламента. А для этого опальному политику надо сначала получить разрешение испанского Верховного суда, выдавшего ранее национальный ордер на его арест. Такое решение ранее вынес Конституционный суд Испании.

Пучдемон и четверо его соратников выехали в Бельгию в октябре 2017 года, после референдума о независимости Каталонии. Мадрид обвиняет их в подстрекательстве к мятежу, и они не могут вернуться в Барселону, опасаясь ареста.

Спикер каталонского парламента - представитель сепаратистской партии "Левые республиканцы" Роже Торрен - кандидатуру Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии одобрил и на прошлой неделе встретился с ним в Бельгии.

Сам Пучдемон подчёркивает тот факт, что иск правительства Мариано Рахоя о недопустимости его выдвижения кандидатом не был удовлетворён, и что суд принял промежуточное решение. 

Но насколько это меняет положение дел, если появиться в Барселоне, не рискуя попасть за решётку, он всё равно не сможет?

Заседание нового парламента Каталонии, на котором будет обсуждаться кандидатура главы женералитета, состоится 30 января. 

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