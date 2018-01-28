Пучдемон: присутствовать обязан

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон на распутье: коалиция партий, поддерживающих идею выхода автономного сообщества из состава Испании (у неё после выборов в региональном парламенте большинство) - выдвинула его кандидатом на пост главы женералитета. Но он может быть утверждён на эту должность лишь при условии личного присутствия на заседании парламента. А для этого опальному политику надо сначала получить разрешение испанского Верховного суда, выдавшего ранее национальный ордер на его арест. Такое решение ранее вынес Конституционный суд Испании.

Пучдемон и четверо его соратников выехали в Бельгию в октябре 2017 года, после референдума о независимости Каталонии. Мадрид обвиняет их в подстрекательстве к мятежу, и они не могут вернуться в Барселону, опасаясь ареста.

Спикер каталонского парламента - представитель сепаратистской партии "Левые республиканцы" Роже Торрен - кандидатуру Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии одобрил и на прошлой неделе встретился с ним в Бельгии.

Сам Пучдемон подчёркивает тот факт, что иск правительства Мариано Рахоя о недопустимости его выдвижения кандидатом не был удовлетворён, и что суд принял промежуточное решение.

Но насколько это меняет положение дел, если появиться в Барселоне, не рискуя попасть за решётку, он всё равно не сможет?

Заседание нового парламента Каталонии, на котором будет обсуждаться кандидатура главы женералитета, состоится 30 января.