Саули Ниинистё переизбран президентом

Саули Ниинистё победил на президентских выборах в Финляндии - гласят предварительные итоги голосования, опубликованные Минюстом. По результатам подсчёта 100% бюллетеней, действующий глава страны, который участвовал в выборах как независимый кандидат, набрал 62,6% голосов.
Далеко позади - Пекка Хаависто. За кандидата от оппозиционного «Союза зелёных» проголосовали 12,4% избирателей. На третьем месте с 6-ю процентами Лаура Хухтасаари от партии «Истинные финны».
Столь большой отрыв победителя от соперников на выборах главы государства Финляндии не случалось в последние два десятилетия.
Эксперты объясняют популярность Ниистё в том числе его успехами во внешней политике: активному стороннику Запада и критику России удается сохранить добрососедские отношения с Москвой.
Ниистё уже выразил благодарность гражданам заявив, что «тронут» и «удивлен» оказанной ему поддержкой.
Инаугурация нового президента запланирована на 1 февраля.