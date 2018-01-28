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Финляндия

Саули Ниинистё переизбран президентом

Действующий глава Финляндии с большим отрывом победил на президенстких выборах.

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Саули Ниинистё переизбран президентом

Саули Ниинистё переизбран президентом
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Саули Ниинистё победил на президентских выборах в Финляндии - гласят предварительные итоги голосования, опубликованные Минюстом. По результатам подсчёта 100% бюллетеней, действующий глава страны, который участвовал в выборах как независимый кандидат, набрал 62,6% голосов.

Далеко позади - Пекка Хаависто. За кандидата от оппозиционного «Союза зелёных» проголосовали 12,4% избирателей. На третьем месте с 6-ю процентами Лаура Хухтасаари от партии «Истинные финны».

Столь большой отрыв победителя от соперников на выборах главы государства Финляндии не случалось в последние два десятилетия.

Эксперты объясняют популярность Ниистё в том числе его успехами во внешней политике: активному стороннику Запада и критику России удается сохранить добрососедские отношения с Москвой.

Ниистё уже выразил благодарность гражданам заявив, что «тронут» и «удивлен» оказанной ему поддержкой.

Инаугурация нового президента запланирована на 1 февраля.

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