Тысячи студентов и активистов кубинской компартии вышли с факелами на улицы Гаваны — в честь 165-летия со дня рождения Хосе Марти — знаменитого поэта, одного из лидеров борьбы за независимость.

В столице во главе процессии — лидеры страны и партии. Пламя Хосе Марти идёт по всей стране — от вечного огня у его мавзолея в Сантьяго-де Куба до места его гибели в бою против испанских войск.

Хосе Марти был одним из идеологов кубинской независимости от Испании. На основе его поэмы «Гуантанамера» была написана песня, ставшая фактически неофициальным гимном Кубы.