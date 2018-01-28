Наводнение в Париже

В Париже наводнение, и вода в Сене всё ещё прибывает. После исключительно сильных дождей, продолжавшихся здесь целый месяц, уровень реки уже превысил отметку 5,7 м. С начала недели на Сене полностью остановлена навигация. Популярные у туристов прогулочные теплоходы не могут больше проплыть под мостами. По меньшей мере до конца месяца останется закрытым протянутый вдоль реки участок железной дороги, по которому ходят пригородные электрички ветки С. Между тем, синоптики считают, что пик паводка будет пройдён в эти выходные, и вода не поднимется до рекордного за последние десятилетия уровня июня позапрошлого года – 6,1 м.