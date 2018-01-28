Полиция освободила Навального

Ранее московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, который принял участие в акции протеста в рамках объявленной им же «Забастовки избирателей». Блогера обвинили в нарушении закона о проведении массовых акций. В столичной мэрии сообщили, что предлагали сторонникам Навального три альтернативные площадки на выбор, но так и не получили ответа, и потому демонстрация на Тверской считается несогласованной.

В то же самое время полицейские выпилили дверь в московский офис Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный. Сотрудникам фонда сообщили, что причина таких действий — сообщение о заложенной в здании бомбе.

Сторонники Навального, несмотря на предострежения властей, вышли на акцию в центре Москвы. Столичная полиция оценивает число участников в тысячу человек.

К акциям протеста и бойкоту выборов президента России Алексей Навальный призвал в декабре, когда его собственную кандидатуру отвергла Центральная избирательная комиссия. Причиной для отказа в регистрации стала непогашенная судимость по тяжкой статье уголовного кодекса — имеется в виду пятилетний условный срок по делу «Кировлеса».