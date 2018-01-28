Навального задержали на Тверской

Алексей Навальный не смог принять участие в инициированной им акции "Забастовка избирателей" в Москве: днем в воскресенье он был задержан на Тверской улице "за нарушения правил проведения митинга", сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Навальный был задержан как "один из организаторов несогласованного публичного мероприятия" и в настоящее время доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ.

В "Забастовке избирателей" в столице приняли участие несколько тысяч человек. По подсчетам оппозиционного ресурса ОВД-Инфо, кроме Навального в Москве задержаны 14 человек, всего по России - 180 человек.

Ранее Навальный выразил несогласие с предложенными мэрией Москвы местами проведения согласованной акции: вместо запрошенных Тверской и проспекта Сахарова ему предложили альтернативные площадки в "Гайд-парке" "Сокольников", в Люблино и Щукино.