День траура в Афганистане

В Афганистане — день траура по жертвам вчерашнего теракта в Кабуле. Взрыв заминированного автомобиля унёс, по последним данным, 103 жизне, более 230 человек получили ранения. Трагедия произошла в правительственном квартале. По мнению спецслужб, целью было здание Национальной директории по безопасности. Также в том районе находятся несколько посольств и консульств. Правительство и силы безопасности Афганистана подверглись резкому осуждению со стороны сограждан. Ответственность за крупнейший за последние месяцы теракт взяло на себя движение «Талибан». По мнению критиков, Кабул проигрывает борьбу с этими террористами, а попытки мирного диалога заканчиваются ничем. Раздаются призывы к смене кабинета и требования обратиться за международной помощью.

Сразу после теракта в Пентагоне и ЦРУ заявили о намерении расширить своё участие в борьбе против талибов.