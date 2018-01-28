Берлин и Амман укрепляют связи

Палестино-израильский конфликт, миграционный кризис и двусторонние отношения обсудили Король Иордании Абдалла II и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Последний прибыл в Амман в субботу в рамках своего ближневосточного турне.

Штайнмайер высоко оценил усилия иорданских властей по приёму беженцев из соседней Сирии.

«Связи между Германией и Иорданией крепки как никогда. И год от года они становятся всё прочнее. Огромное уважение и восхищение вызывает у нас политика королевства в отношении беженцев», - заявил он.

В свою очередь, иорданский монарх не преминул высказаться о решении Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Наша позиция по поводу Палестины и Иерусалима вам хорошо известна. Мы верим в то, что есть справедливое решение для обеих сторон. Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства», - сказал Абдалла II.

В понедельник Штайнмайер отправится в Бейрут. Для президента Германии это будет первый официальный визит в Ливан.