"Большая крыса" открывает шоу на воде

"Большая крыса" возглавляет красочное шоу - лодки и гондолы в воскресенье плыли по каналам Венеции, восхищая жителей и многочисленных туристов. Здесь 27 января стартовал знаменитый карнавал, когда мода диктует всем запастись масками и плащами. Праздничные шествия, спектакли под открытым небом, настроение восторга и веселья - Венеция и в этом году подготовила гостям незабываемую программу, где участником может стать любой. Яркое шоу на воде - один из важнейших традиционных элементов открытия фестиваля.

Вместе с Венецией карнавальные празднества пройдут в Риме, Флоренции и других городах Италии и закончатся 13 февраля в "жирный вторник".