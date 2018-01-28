Умер основатель «Икеи»

Основатель компании «Икея» шведский бизнесмен Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года у себя дома в Смоланде. Об этом сообщили представители компании.

Свою фирму Кампрад основал в 17-летнем возрасте. Ещё до этого он торговал спичками, рыбой и рождественскими украшениями. В 1958 году был открыт первый фирменный магазин IKEA. В начале 60-х бизнес вышел за пределы Швеции. Уже к концу века название компании стало символом общедоступной дешёвой мебели.

Долгое время сам Ингвар Кампрад жил в Швейцарии и считался одним из богатейших граждан этой страны — всё из-за высоких налогов в Швеции. Однако несколько лет назад предприниматель принял решение вернуться на родину.