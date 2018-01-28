Ушёл из жизни основатель корпорации IKEA

Его называли одним из величайших предпринимателей XX-го века. Основатель крупнейшей в мире сети мебельных магазинов IKEA, шведский мультимиллиардер Ингвар Кампрад умер на 92 году жизни.
Бизнесмен "мирно скончался у себя дома в Смоланде после непродолжительной болезни в окружении родных близких", - говорится на сайте компании.
История IKEA начинается в 1943 году, когда Кампраду было всего 17. Первый фирменный магазин открылся в 58-ом. Идея продажи недорогой мебели в разобранном виде (для удобства транспортировки), легла в основу бизнес-концепта, ставшего невероятно популярным во всем мире.
В 2015 году журнал "Форбс" включил бизнесмена в десятку богатейших людей планеты. Он отошёл от дел в 87-летнем возрасте, оставив корпорацию трем своим сыновьям.
Сегодня империя, основанная Кампрадом, включает в себя свыше 400 магазинов в 49 странах мира. Годовой оборот корпорации составляет 38 миллиардов евро.